ＮＨＬ試合結果（１１日）
2023年04月12日17時19分
デビルズ ６―２ セーバーズ
フライヤーズ ４―３ ブルージャケ
ッツ
ハリケーンズ ４―１ レッドウイン
グズ
メープルリー ４―３ ライトニング
フス
ブルーインズ ５―２ キャピタルズ
ブラックホー ５―２ ペンギンズ
クス
ジェッツ ３―１ ワイルド
オイラーズ ２―１ アバランチ
ゴールデンナ ４―１ クラーケン
イツ
カナックス ３―２ ダックス
（時事）
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2023年04月12日17時19分
デビルズ ６―２ セーバーズ
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グズ
メープルリー ４―３ ライトニング
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ブラックホー ５―２ ペンギンズ
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