セ・リーグ公示（１２日） プロ野球
2023年04月12日16時17分
【出場選手登録】▽阪神・岩貞祐太投手
【同抹消】▽ヤクルト・今野龍太投手▽阪神・浜地真澄投手▽中日・ビシエド内野手（再登録は２２日以降）
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