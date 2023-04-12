総人口、１２年連続減 総務省
2023年04月12日14時37分
総務省は１２日、２０２２年１０月１日現在の総人口が前年比５５万６０００人減の１億２４９４万７０００人だったと発表した。１２年連続の減少。
総人口、１２年連続減 総務省
2023年04月12日14時37分
総務省は１２日、２０２２年１０月１日現在の総人口が前年比５５万６０００人減の１億２４９４万７０００人だったと発表した。１２年連続の減少。
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