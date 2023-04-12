島根で震度３
2023年04月12日13時13分
１２日午後０時５４分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、同県雲南市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝島根県雲南市
震度２＝広島県庄原市。
島根で震度３
2023年04月12日13時13分
１２日午後０時５４分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、同県雲南市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝島根県雲南市
震度２＝広島県庄原市。
こんな記事も
社会用語
社会
山崎孝明氏死去 東京都江東区長(04/12 15:10)
サル痘患者、累計１００人超 今年に入り９８人、感染拡大か―厚労省「疑われる症状相談を」(04/12 14:14)
本屋大賞に凪良ゆうさん 「汝、星のごとく」(04/12 14:13)
故西原春夫氏のお別れの会（元早稲田大総長、１月２６日死去）(04/12 13:59)
全国の７５件に関与か カンボジア拠点の特殊詐欺―中心人物、１年半前に入国・警視庁(04/12 13:32)
島根で震度３(04/12 13:13)
都道府県ごと死者数集計終了 新型コロナ、５類後方針―厚労省部会(04/12 12:49)
強盗殺人未遂容疑で男逮捕 マッサージ店で切り付け―警視庁(04/12 12:49)
福岡と広島などで黄砂観測 見通し悪化など注意―気象庁(04/12 11:57)
愛子さま、進級後初通学 学習院大４年生(04/12 11:29)
陸自ヘリ捜索続く 海中捜索も、サンゴなど障害に(04/12 11:16)
３キロ続くしだれ桜満開 福島県喜多方市〔地域〕(04/12 10:29)
４年ぶりにチンドンの音色 富山市〔地域〕(04/12 10:27)
サンマ不漁、沖合移動原因か 温暖化で海洋環境変化(04/12 07:14)
海外治安当局と連携強化 国境またぐ特殊詐欺グループ―東南アジアで拠点摘発・警察当局(04/12 07:13)
学習方法「分からない」７割 小学生で急増、コロナ禍影響か―東大・ベネッセ調査(04/12 07:07)
日本人１９人を逮捕 暴力団関与も視野に捜査―カンボジア拠点の特殊詐欺・警視庁(04/12 00:51)
他人の固定電話で本人確認 不正送金容疑で３７歳男逮捕―大阪府警など(04/11 23:00)
警戒区域、９月に解除方針 被災者説明会で市長―熱海土石流(04/11 22:00)
中国で大規模黄砂 １２日にも日本飛来(04/11 21:18)
故一柳慧さんのお別れの会 作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去(04/11 21:02)
申請書の再提出受け入れ 敦賀原発審査、誤り多数で―日本原電(04/11 19:56)
藤井六冠が先勝 将棋・叡王戦(04/11 19:55)
精子提供者と子を仲介へ 研究者ら支援団体設立(04/11 19:47)
豊田自動織機７．２万台リコール 排ガス基準超過の恐れ―国交省(04/11 19:40)
国内感染、新たに１万２１９人 前週比５００人増―新型コロナ(04/11 19:21)
両陛下、ヨルダン国王夫妻と会見(04/11 18:55)
隅田川花火、４年ぶり開催 東京(04/11 18:17)
マラウイ大使「救える命もあった」 未曽有のサイクロン被害(04/11 17:46)
大幸薬品に課徴金６億円超 「クレベリン」過去最高額―消費者庁(04/11 17:23)