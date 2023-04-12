【ニューヨーク時事】米大リーグ、マーリンズのルイス・アラエス内野手が１１日、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズ戦で球団史上初のサイクル安打を達成した。３番二塁で出場して一回に二塁打、六回に三塁打、七回にソロ本塁打、八回に左前適時打を放った。

ベネズエラ出身のアラエスはツインズに所属した昨季、打率３割１分６厘でア・リーグの首位打者に輝いている。マーリンズは１９９３年創設。