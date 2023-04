上海--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 中国のVeriSilicon(688521.SH)は、本日、超解像技術IP「SR2000」のローンチを発表しました。SR2000は、低解像度のビデオソースの解像度と画質を向上させる機能を備えており、ネットワーク帯域を抑えながら、低解像度のビデオストリームを高解像度と画質でエッジ部に表示させることが可能です。今回発表したIPは、家庭用電化製品、データセンター、警備、医療など、幅広い分野に応用することができます。

VeriSiliconの「SR2000」は、小型のシリコン面積と低い消費電力で高品質の超解像を実現するように設計されています。細部までくっきりと滑らかに表現しながら、4Kおよび8Kの超解像映像出力をサポートします。さらに、SR2000は、色と彩度を維持したまま細部の強調処理を行うことができます。また、AI制御を駆使することで、コントロール可能な協調処理を行い、より満足のいく結果が得られます。

最新のSR2000のIPの組み込みにより、VeriSiliconのピクセル処理ソリューションは、クラウドとエッジコンピューティングの双方において新たな高みに到達します。例えば、SR2000をVeriSiliconの高性能ディスプレイプロセッサDC9000にシームレスに組み込むことで、高解像度の4K/8K HDRディスプレイを提供し、ユーザーに本物の高解像度・高品質のコンテンツの視聴体験を届けることができる、より優れたディスプレイソリューションを実現できます。SR2000は、VeriSiliconのISP(イメージシグナルプロセッサ)IPやVPU(ビデオプロセッサユニット)と組み合わせることで、画像信号処理やビデオエンコード時の画質を向上させ、ズームイン時の鮮明さを引き出すことも可能です。

今回の技術IP発表について、VeriSiliconの執行役副社長(Executive VP)兼IP事業部ゼネラルマネージャー(GM)であるウェイ・ジンダイ(Wei-Jin Dai)氏は、次のように述べています。「クラウドコンピューティングは、電話会議、クラウドゲーミング、仮想クラウドデスクトップアプリケーションなどで急速に加速しています。クラウドコンピューティングとエッジディスプレイを組み合わせることで、トータルソリューションが実現します。超解像技術をスマートディスプレイに導入することで、エッジディスプレイで圧倒的な画質を実現し、クラウドとディスプレイの間に必要な帯域幅を大幅に削減できます。」さらにウェイ氏は、「VeriSiliconは、Glass-to-Glass(カメラ入力からディスプレイ出力まで)のインテリジェントピクセル処理IPポートフォリオを幅広く提供しています。シリコンで実証された超解像技術を搭載した新しいSR2000 IPの追加により、当社のインテリジェント・ピクセル・ソリューションはさらに拡大します」と語りました。

VeriSiliconについて

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH)は、自社の半導体IPを活用し、プラットフォームベースの全方位型ワンストップ・カスタムシリコンサービスおよび半導体IPライセンスサービスをお客様に提供することに努めています。独自の「SiPaaS(Silicon Platform as a Service)」ビジネスモデルのもと、包括的なIPポートフォリオにより、VeriSiliconは定義からテスト、パッケージングまでのシリコン製品を短期間で作成し、工場を持たないIDM、システムベンダー(OEM/ODM)、大手インターネット企業、クラウドサービスプロバイダーなどに高性能かつコスト効率の良い半導体代替製品を提供しています。VeriSiliconの事業は、家庭用電化製品、自動車用電子機器、コンピュータおよび周辺機器、工業分野、データ処理、IoT、およびその他の分野に及んでいます。

VeriSiliconは、高精細ビデオ、高精細オーディオと音声、車載インフォテインメント、ビデオ監視、IoT接続、スマートウェアラブル、ハイエンドアプリケーションプロセッサ、ビデオトランスコーディングアクセラレーション、インテリジェントピクセル処理など、さまざまなカスタマイズシリコンソリューションを提供しています。また、VeriSiliconは、GPU IP、NPU IP、VPU IP、DSP IP、ISP IP、ディスプレイプロセッサIPという6つのカテゴリーの自社プロセッサIPと、1,500以上のアナログおよびミックスドシグナルIP、RF IPを保有しています。

VeriSiliconは2001年に設立され、中国・上海に本社を置き、中国と米国で7拠点の設計・研究開発センター、世界各地に11拠点の販売・顧客サービスオフィスを構えています。現在、1,300人以上の従業員を擁しています。

VeriSiliconについてより詳しくは、公式ウェブサイトをご覧ください:www.verisilicon.com

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230412005379/ja/