日本東京--ビジネスワイヤ----(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- FourKites と戦略投資会社三井物産株式会社 (三井物産)が三井情報株式会社(MKI)をFourKitesの主要なリアルタイムサプライチェーン可視化ソリューションの日本における独占販売業者に指定しました。変革をもたらすITプロジェクトを日本で数十年にわたって実行してきた経験の蓄積を提供するMKIは、FourKitesの意向を受け、通信業者や顧客への対応を含めて日本における市場開拓戦略を一手に指揮することになります。

FourKites and Mitsui Appoint MKI as Exclusive Reseller in Japan (Photo: Business Wire)