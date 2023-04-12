ＩＲ「実現に取り組む」 大石長崎知事
2023年04月12日12時04分
カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）で、政府が長崎県の整備計画を継続審査する方向となったことについて、同県の大石賢吾知事は１２日、記者団に対し「国から情報は入ってきていない」と述べた。その上で「情報をしっかりと収集し、県としてこれまで通り実現に向けて取り組んでいきたい」と強調した。
ＩＲ「実現に取り組む」 大石長崎知事
2023年04月12日12時04分
カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）で、政府が長崎県の整備計画を継続審査する方向となったことについて、同県の大石賢吾知事は１２日、記者団に対し「国から情報は入ってきていない」と述べた。その上で「情報をしっかりと収集し、県としてこれまで通り実現に向けて取り組んでいきたい」と強調した。
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