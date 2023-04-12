中国で鳥インフル感染者死亡 「拡大リスク低い」―ＷＨＯ
2023年04月12日05時35分
【パリ時事】世界保健機関（ＷＨＯ）は１１日、中国・広東省の女性（５６）がＨ３Ｎ８型の鳥インフルエンザに感染し、死亡したと発表した。中国国家衛生健康委員会から報告があった。
女性は３月３日に肺炎で入院し、同月１６日に死亡した。濃厚接触者は感染しておらず、ＷＨＯは「このウイルスは人から人に容易に感染しないようだ。人への感染が拡大するリスクは低いと考えられる」との見解を示した。
中国で鳥インフル感染者死亡 「拡大リスク低い」―Ｗ…
2023年04月12日05時35分
【パリ時事】世界保健機関（ＷＨＯ）は１１日、中国・広東省の女性（５６）がＨ３Ｎ８型の鳥インフルエンザに感染し、死亡したと発表した。中国国家衛生健康委員会から報告があった。
女性は３月３日に肺炎で入院し、同月１６日に死亡した。濃厚接触者は感染しておらず、ＷＨＯは「このウイルスは人から人に容易に感染しないようだ。人への感染が拡大するリスクは低いと考えられる」との見解を示した。
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