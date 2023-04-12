ＩＲ
2023年04月12日07時17分
ＩＲ カジノを中核に、ホテルや国際会議場、展示場などを組み合わせた施設。海外のビジネス客や旅行客を呼び込み、国内の経済波及効果を狙う。
日本人のカジノ入場料は１回６０００円で、マイナンバーカードで本人確認する。ギャンブル依存症対策として、日本人は入場回数を週３回、月１０回までに制限。事業者のカジノ収入の３０％は納付金として国と立地自治体の収入となる。
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2023年04月12日07時17分
ＩＲ カジノを中核に、ホテルや国際会議場、展示場などを組み合わせた施設。海外のビジネス客や旅行客を呼び込み、国内の経済波及効果を狙う。
日本人のカジノ入場料は１回６０００円で、マイナンバーカードで本人確認する。ギャンブル依存症対策として、日本人は入場回数を週３回、月１０回までに制限。事業者のカジノ収入の３０％は納付金として国と立地自治体の収入となる。
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