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出産費保険適用へ環境整備を　岸田首相

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出産費保険適用へ環境整備を　岸田首相

2023年04月11日21時44分

自民党の小渕優子氏（左から２人目）らから出産費用無償化を求める提言を受ける岸田文雄首相（中央）＝１１日午後、首相官邸

自民党の小渕優子氏（左から２人目）らから出産費用無償化を求める提言を受ける岸田文雄首相（中央）＝１１日午後、首相官邸

　首相は１１日、自民党「出産費用等の負担軽減を進める議員連盟」会長の元経済産業相らと首相官邸で会い、出産費用の実質無償化を求める提言書を受け取った。小渕氏によると、首相は出産費用の保険適用検討に関し、金額の正確な把握など「環境整備をしっかりしていく必要がある」との考えを示した。

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