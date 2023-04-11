故一柳慧さんのお別れの会 作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去
2023年04月11日21時02分
故一柳慧さん（作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去）のお別れの会 ５月８日午後５時３０分から東京都港区赤坂１の１３の１の「サントリーホール ブルーローズ」で。主催は「一柳慧さん お別れの会」実行委員会。問い合わせは神奈川芸術文化財団総務課まで。
故一柳慧さんのお別れの会 作曲家・ピアニスト、２２年１０月７…
2023年04月11日21時02分
故一柳慧さん（作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去）のお別れの会 ５月８日午後５時３０分から東京都港区赤坂１の１３の１の「サントリーホール ブルーローズ」で。主催は「一柳慧さん お別れの会」実行委員会。問い合わせは神奈川芸術文化財団総務課まで。
こんな記事も
社会用語
社会
警戒区域、９月に解除方針 被災者説明会で市長―熱海土石流(04/11 22:00)
日本人１９人を逮捕 カンボジア拠点の特殊詐欺―警視庁(04/11 21:21)
中国で大規模黄砂 １２日にも日本飛来(04/11 21:18)
故一柳慧さんのお別れの会 作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去(04/11 21:02)
申請書の再提出受け入れ 敦賀原発審査、誤り多数で―日本原電(04/11 19:56)
藤井六冠が先勝 将棋・叡王戦(04/11 19:55)
精子提供者と子を仲介へ 研究者ら支援団体設立(04/11 19:47)
豊田自動織機７．２万台リコール 排ガス基準超過の恐れ―国交省(04/11 19:40)
国内感染、新たに１万２１９人 前週比５００人増―新型コロナ(04/11 19:21)
両陛下、ヨルダン国王夫妻と会見(04/11 18:55)
隅田川花火、４年ぶり開催 東京(04/11 18:17)
マラウイ大使「救える命もあった」 未曽有のサイクロン被害(04/11 17:46)
大幸薬品に課徴金６億円超 「クレベリン」過去最高額―消費者庁(04/11 17:23)
青森で最も早い満開 桜前線、北海道へ―気象庁(04/11 17:12)
警部補、署内で拳銃自殺か トイレで発見―福島県警(04/11 16:38)
天皇陛下が種もみまき(04/11 14:33)
日本紙パルプなどに立ち入り 卸４社に独禁法違反容疑―官報用紙入札で談合か・公取委(04/11 14:31)
生命の手掛かり、木星の衛星で 日欧協力の探査機、１３日打ち上げ(04/11 13:33)
民家で男性刺されけが 侵入の男逃走、傷害事件で捜査―宮城県警(04/11 12:52)
茨城大学長に口頭で指導 永岡文科相、付属小のいじめ巡り(04/11 12:17)
バングラデシュ首相２５日来日(04/11 10:50)
仙巌園で和歌詠む宴 鹿児島市〔地域〕(04/11 10:21)
チューリップ栽培を２０年 宮崎県日之影町〔地域〕(04/11 10:21)
４年ぶりの武者行列 松江市〔地域〕(04/11 10:21)
秋篠宮ご夫妻の訪英決定 ５月、国王戴冠式で(04/11 08:37)
カムチャツカで火山噴火 日本で津波なし―気象庁(04/11 05:45)
尖閣周辺への侵入停止を 政府、中国当局と海洋協議(04/11 00:44)
袴田さん再審、期日持ち越し 検察「３カ月後に立証方針」―３者協議、静岡地裁(04/10 21:16)
専門人材、採用活動前倒し ２６年春卒から、就活ルールで―政府(04/10 20:55)
死亡男性の携帯から１１０番 女性の泣き声か、駅ホーム刺殺―愛知県警(04/10 20:27)