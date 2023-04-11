故一柳慧さんのお別れの会 作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去
2023年04月11日21時02分
故一柳慧さん（作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去）のお別れの会 ５月８日午後５時３０分から東京都港区赤坂１の１３の１の「サントリーホール ブルーローズ」で。主催は「一柳慧さん お別れの会」実行委員会。問い合わせは神奈川芸術文化財団総務課まで。
故一柳慧さんのお別れの会 作曲家・ピアニスト、２２年１０月７…
2023年04月11日21時02分
故一柳慧さん（作曲家・ピアニスト、２２年１０月７日死去）のお別れの会 ５月８日午後５時３０分から東京都港区赤坂１の１３の１の「サントリーホール ブルーローズ」で。主催は「一柳慧さん お別れの会」実行委員会。問い合わせは神奈川芸術文化財団総務課まで。
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