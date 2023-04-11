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中国、外交青書に反発　「脅威誇張で断固反対」

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中国、外交青書に反発　「脅威誇張で断固反対」

2023年04月11日18時52分

　【北京時事】中国外務省の汪文斌副報道局長は、日本が外交青書で中国を「最大の戦略的挑戦」と位置付けたことに関し、「中国を中傷・非難する陳腐な言葉を踏襲し、脅威を誇張し、内政に理不尽に干渉した」として「断固反対だ」と反発した。１１日の記者会見で語った。

国際社会は歴史の転換期　中国「最大の挑戦」―外交青書

　その上で、日本に対し「誤ったやり方を正し、挑発と陣営対立をやめる」よう要求。日本が掲げる「建設的かつ安定的な対中関係の構築」を実際の行動に移すよう促した。

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