中国、外交青書に反発 「脅威誇張で断固反対」
2023年04月11日18時52分
【北京時事】中国外務省の汪文斌副報道局長は、日本が外交青書で中国を「最大の戦略的挑戦」と位置付けたことに関し、「中国を中傷・非難する陳腐な言葉を踏襲し、脅威を誇張し、内政に理不尽に干渉した」として「断固反対だ」と反発した。１１日の記者会見で語った。
その上で、日本に対し「誤ったやり方を正し、挑発と陣営対立をやめる」よう要求。日本が掲げる「建設的かつ安定的な対中関係の構築」を実際の行動に移すよう促した。
中国、外交青書に反発 「脅威誇張で断固反対」
2023年04月11日18時52分
【北京時事】中国外務省の汪文斌副報道局長は、日本が外交青書で中国を「最大の戦略的挑戦」と位置付けたことに関し、「中国を中傷・非難する陳腐な言葉を踏襲し、脅威を誇張し、内政に理不尽に干渉した」として「断固反対だ」と反発した。１１日の記者会見で語った。
その上で、日本に対し「誤ったやり方を正し、挑発と陣営対立をやめる」よう要求。日本が掲げる「建設的かつ安定的な対中関係の構築」を実際の行動に移すよう促した。
こんな記事も
政治用語
政治
潜水艦発射ミサイル計画を発表 長距離、反撃能力想定―防衛省(04/11 19:52)
外交青書の竹島記述に抗議 日本公使を呼び出し―韓国外務省(04/11 19:44)
衆院４補選告示、与野党が対決 物価高・防衛費増争点―政権に中間評価・２３日投開票(04/11 19:10)
ウクライナ、対中問題議論へ Ｇ７外相会合、軽井沢で１６日開幕(04/11 18:57)
中国、外交青書に反発 「脅威誇張で断固反対」(04/11 18:52)
岸田首相、アフリカ４カ国歴訪へ 大型連休、サミット前に連携確認(04/11 18:26)
隅田川花火、４年ぶり開催 東京(04/11 18:17)
総合職試験で出題ミス 人事院(04/11 18:08)
自民・高市氏、知事選敗北に「責任痛感」 党本部対応に不満も(04/11 17:50)
首相動静（４月１１日）(04/11 16:32)
立民・小西氏、党参院政審会長辞任 「サル発言」で引責(04/11 15:25)
民間人事介入で追及 元次官の参考人招致も要求―参院国交委(04/11 14:52)
泉立民代表、国民負担増なら信問え(04/11 11:55)
日米韓、１４日に防衛実務者協議(04/11 11:52)
衆院４補選が告示 与野党対決、２３日投開票(04/11 11:47)
千玄室さんに総理大臣顕彰 茶道で平和外交推進に貢献(04/11 11:06)
バングラデシュ首相２５日来日(04/11 10:50)
浜田防衛相、台湾包囲演習は「威圧的」(04/11 10:48)
国際社会は歴史の転換期 中国「最大の挑戦」―外交青書(04/11 08:39)
駐日米大使「中国、善き隣人ではない」 経済での威圧批判(04/11 07:10)
尖閣周辺への侵入停止を 政府、中国当局と海洋協議(04/11 00:44)
軽井沢のＧ７外相会合出席へ １１日から欧州、アジア歴訪―米国務長官(04/10 23:23)
首相動静（４月１０日）(04/10 22:04)
ＬＧＢＴ法成立に期待 「憲法の枠内、難しくない」―駐日米大使(04/10 21:00)
衆院４補選、１１日告示 首相解散戦略に影響も(04/10 20:49)
核使用「あってはならない」 広島サミットで確認へ―中国の経済的威圧が議題に・駐日米大使(04/10 19:42)
「政府と連携し政策運営を」 自公幹部、日銀新体制に期待(04/10 19:24)
岸田首相、グローバルサウス訪問検討 大型連休、広島サミット控え(04/10 18:56)
ＵＡゼンセン、拉致解決で署名８８万筆提出 松野官房長官「実現に取り組む」(04/10 18:55)
「技能実習」廃止を 政府有識者会議が提言案(04/10 18:48)