〔決算〕近鉄百貨店、２４年２月期は増収減益予想 前期は３期ぶり黒字転換
2023年04月11日18時21分
近鉄百貨店＝２０２４年２月期の連結業績は増収減益を見込む。新型コロナウイルスの影響緩和による外出機会の増加で、個人消費が回復すると予想。純利益は既存店舗の改装費がかさむため減益となる見込みだ。
〔決算〕近鉄百貨店、２４年２月期は増収減益予想 前期は３期ぶ…
2023年04月11日18時21分
近鉄百貨店＝２０２４年２月期の連結業績は増収減益を見込む。新型コロナウイルスの影響緩和による外出機会の増加で、個人消費が回復すると予想。純利益は既存店舗の改装費がかさむため減益となる見込みだ。
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