＜セ＞

ＤｅＮ ３－６ ヤクル（終了、神宮）

阪 神 １－７ 巨 人（終了、東京ドーム）

広 島 ４－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

＜パ＞

オリッ ６－０ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

ロッテ ３－８ 西 武（終了、ベルーナドーム）

日ハム ３－４ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ