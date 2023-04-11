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関電、長期停止の火力発電所廃止　設備劣化で５月末

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関電、長期停止の火力発電所廃止　設備劣化で５月末

2023年04月11日17時20分

　関西電力は１１日、原油や重油を燃料として火力発電を行っていた宮津エネルギー研究所（京都府宮津市）１、２号機（出力計７５万キロワット）を５月３１日付で廃止すると発表した。いずれも２００４年までに長期計画停止しており、設備の劣化状況などから廃止を判断した。関電は２８年をめどに跡地を整備し、先進事業を行う企業などを誘致する方針だ。廃止や整備にかかる費用は非公表。

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