東京、新たに１４９０人感染 前週比１３３人増―新型コロナ
2023年04月11日17時01分
東京都は１１日、新たに１４９０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ１３３人増えた。新たな死者は４人。都基準による重症者は５人で、前日から２人増えた。
東京、新たに１４９０人感染 前週比１３３人増―新型コロナ
2023年04月11日17時01分
東京都は１１日、新たに１４９０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ１３３人増えた。新たな死者は４人。都基準による重症者は５人で、前日から２人増えた。
こんな記事も
社会用語
社会
大幸薬品に課徴金６億円超 「クレベリン」過去最高額―消費者庁(04/11 17:23)
青森で最も早い満開 桜前線、北海道へ―気象庁(04/11 17:12)
東京、新たに１４９０人感染 前週比１３３人増―新型コロナ(04/11 17:01)
警部補、署内で拳銃自殺か トイレで発見―福島県警(04/11 16:38)
中国で大規模黄砂 １２日にも日本飛来(04/11 16:12)
天皇陛下が種もみまき(04/11 14:33)
日本紙パルプなどに立ち入り 卸４社に独禁法違反容疑―官報用紙入札で談合か・公取委(04/11 14:31)
生命の手掛かり、木星の衛星で 日欧協力の探査機、１３日打ち上げ(04/11 13:33)
民家で男性刺されけが 侵入の男逃走、傷害事件で捜査―宮城県警(04/11 12:52)
茨城大学長に口頭で指導 永岡文科相、付属小のいじめ巡り(04/11 12:17)
バングラデシュ首相２５日来日(04/11 10:50)
仙巌園で和歌詠む宴 鹿児島市〔地域〕(04/11 10:21)
チューリップ栽培を２０年 宮崎県日之影町〔地域〕(04/11 10:21)
４年ぶりの武者行列 松江市〔地域〕(04/11 10:21)
秋篠宮ご夫妻の訪英決定 ５月、国王戴冠式で(04/11 08:37)
カムチャツカで火山噴火 日本で津波なし―気象庁(04/11 05:45)
尖閣周辺への侵入停止を 政府、中国当局と海洋協議(04/11 00:44)
袴田さん再審、期日持ち越し 検察「３カ月後に立証方針」―３者協議、静岡地裁(04/10 21:16)
専門人材、採用活動前倒し ２６年春卒から、就活ルールで―政府(04/10 20:55)
死亡男性の携帯から１１０番 女性の泣き声か、駅ホーム刺殺―愛知県警(04/10 20:27)
「正直者、ばか見ぬ社会に」 伊藤特捜部長が抱負―東京地検(04/10 20:20)
「元理事に頼めば鬼に金棒」 サン・アロー側、贈賄認める―五輪汚職初公判・東京地裁(04/10 20:05)
国内感染、新たに３１７６人 前週比６６人増―新型コロナ(04/10 19:29)
「技能実習」廃止を 政府有識者会議が提言案(04/10 18:48)
シャンシャンの動画公開 元気に竹をはむ様子―中国(04/10 18:35)
釧路基地に機動救難士配属 知床事故受け体制強化―海保(04/10 18:23)
クボタ子会社の元部長逮捕 １．６億円着服か―大阪府警(04/10 18:20)
高校無償化、５月に大枠 ダブル選勝利で会見―大阪(04/10 18:13)
日本人１９人を１１日移送へ カンボジア拠点の特殊詐欺―警視庁(04/10 18:03)
留学生にわいせつ疑い 語学学習アプリで面識、男逮捕―警視庁(04/10 17:59)