パ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年04月11日16時13分
【出場選手登録】▽オリックス・山下舜平大投手、大里昂生内野手▽ソフトバンク・モイネロ投手▽西武・張奕投手、呉念庭内野手▽楽天・西垣雅矢投手、西川遥輝外野手▽日本ハム・奈良間大己内野手
パ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年04月11日16時13分
【出場選手登録】▽オリックス・山下舜平大投手、大里昂生内野手▽ソフトバンク・モイネロ投手▽西武・張奕投手、呉念庭内野手▽楽天・西垣雅矢投手、西川遥輝外野手▽日本ハム・奈良間大己内野手
こんな記事も
スポーツ総合
吉元が連覇 石井、坂野も優勝―レスリング(04/11 23:48)
山下、快投で初白星 「まだまだできる」―プロ野球・オリックス(04/11 23:05)
葦原副会長を解職 ハンドボール協会(04/11 23:04)
林、うれしいプロ初安打 プロ野球・ＤｅＮＡ(04/11 22:47)
オコエ、３安打の大暴れ プロ野球・巨人(04/11 22:46)
平良、先発初勝利 プロ野球・西武(04/11 22:39)
栗原、４番の働き サヨナラ犠飛含む３打点―プロ野球・ソフトバンク(04/11 22:35)
プロ野球・ひとこと(04/11 22:29)
日本は白星発進 女子テニス国別対抗戦(04/11 22:28)
中村奨、節目祝う一発 プロ野球・ロッテ(04/11 22:28)
村上、勢いもたらすアーチ 開幕戦以来の２号―プロ野球・ヤクルト(04/11 22:26)
石川、腰の張りで降板 プロ野球・ソフトバンク(04/11 22:16)
大野雄が左肘手術へ プロ野球・中日(04/11 22:14)
ソフトバンクの栗原がサヨナラ犠飛 プロ野球・ソフトバンク―日本ハム(04/11 22:07)
九里、５連勝に導く好投 プロ野球・広島(04/11 21:59)
頼もしさ増す若きエース 戸郷、ＷＢＣ経て成長―プロ野球・巨人(04/11 21:59)
パ・リーグチーム成績表 （１１日現在）(04/11 21:44)
パ・リーグ個人投手成績 （１１日現在）(04/11 21:43)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１１日現在）(04/11 21:41)
パ・リーグ個人打撃成績 （１１日現在）(04/11 21:41)
阪神、また１点止まり プロ野球(04/11 21:41)
嶋田コーチがコロナ陽性 プロ野球・阪神(04/11 21:40)
プロ野球速報 （１１日）(04/11 21:31)
プロ野球速報 （１１日）(04/11 21:31)
セ・リーグ個人投手成績 （１１日現在）(04/11 21:22)
セ・リーグチーム成績表 （１１日現在）(04/11 21:21)
西武が先発全員安打 プロ野球・西武―ロッテ(04/11 21:21)
セ・リーグ個人打撃成績 （１１日現在）(04/11 21:20)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１１日現在）(04/11 21:20)
ヤクルト着実に加点 プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ(04/11 21:16)