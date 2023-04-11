セ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年04月11日16時12分
【出場選手登録】▽巨人・鍬原拓也投手▽中日・橋本侑樹投手
【同抹消】▽巨人・船迫大雅投手（再登録は２１日以降）
セ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年04月11日16時12分
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