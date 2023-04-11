立民・小西氏、党参院政審会長辞任
2023年04月11日14時19分
立憲民主党の小西洋之参院議員は１１日、党参院政審会長を辞任した。衆院憲法審査会について「毎週開催はサルのやることだ」と述べた責任を取ったものとみられる。
立民・小西氏、党参院政審会長辞任
2023年04月11日14時19分
立憲民主党の小西洋之参院議員は１１日、党参院政審会長を辞任した。衆院憲法審査会について「毎週開催はサルのやることだ」と述べた責任を取ったものとみられる。
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