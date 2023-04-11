泉立民代表、国民負担増なら信問え
2023年04月11日11時55分
立憲民主党の泉健太代表は１１日、少子化対策の財源に社会保険料を引き上げる案が政府・自民党内で検討されていることについて、「現役世代の負担となる社会保険料の上積みをするのか。国民負担に関することがあるなら、衆院解散・総選挙は必ず行うべきだ」と強調した。千葉県浦安市で記者団の取材に答えた。
泉立民代表、国民負担増なら信問え
2023年04月11日11時55分
立憲民主党の泉健太代表は１１日、少子化対策の財源に社会保険料を引き上げる案が政府・自民党内で検討されていることについて、「現役世代の負担となる社会保険料の上積みをするのか。国民負担に関することがあるなら、衆院解散・総選挙は必ず行うべきだ」と強調した。千葉県浦安市で記者団の取材に答えた。
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