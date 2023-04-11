日米韓、１４日に防衛実務者協議
2023年04月11日11時52分
防衛省は１１日、日米韓３カ国の防衛当局の実務者協議を１４日に米国国防総省で開催すると発表した。昨年１１月の日米韓首脳会談で合意した北朝鮮による弾道ミサイル情報の即時共有に向け、議論を行う見通し。日本側からは増田和夫防衛政策局長が出席する。
日米韓、１４日に防衛実務者協議
2023年04月11日11時52分
防衛省は１１日、日米韓３カ国の防衛当局の実務者協議を１４日に米国国防総省で開催すると発表した。昨年１１月の日米韓首脳会談で合意した北朝鮮による弾道ミサイル情報の即時共有に向け、議論を行う見通し。日本側からは増田和夫防衛政策局長が出席する。
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