日米韓、１４日に防衛実務者協議
2023年04月11日11時52分
防衛省は１１日、日米韓３カ国の防衛当局の実務者協議を１４日に米国国防総省で開催すると発表した。昨年１１月の日米韓首脳会談で合意した北朝鮮による弾道ミサイル情報の即時共有に向け、議論を行う見通し。日本側からは増田和夫防衛政策局長が出席する。
日米韓、１４日に防衛実務者協議
2023年04月11日11時52分
防衛省は１１日、日米韓３カ国の防衛当局の実務者協議を１４日に米国国防総省で開催すると発表した。昨年１１月の日米韓首脳会談で合意した北朝鮮による弾道ミサイル情報の即時共有に向け、議論を行う見通し。日本側からは増田和夫防衛政策局長が出席する。
こんな記事も
政治用語
政治
泉立民代表、国民負担増なら信問え(04/11 11:55)
日米韓、１４日に防衛実務者協議(04/11 11:52)
竹島記述に抗議 韓国外務省(04/11 11:51)
衆院４補選が告示 与野党対決、２３日投開票(04/11 11:47)
千玄室さんに総理大臣顕彰 茶道で平和外交推進に貢献(04/11 11:06)
バングラデシュ首相２５日来日(04/11 10:50)
浜田防衛相、台湾包囲演習は「威圧的」(04/11 10:48)
首相動静（４月１１日）(04/11 10:43)
国際社会は歴史の転換期 中国「最大の挑戦」―外交青書(04/11 08:39)
駐日米大使「中国、善き隣人ではない」 経済での威圧批判(04/11 07:10)
尖閣周辺への侵入停止を 政府、中国当局と海洋協議(04/11 00:44)
軽井沢のＧ７外相会合出席へ １１日から欧州、アジア歴訪―米国務長官(04/10 23:23)
首相動静（４月１０日）(04/10 22:04)
ＬＧＢＴ法成立に期待 「憲法の枠内、難しくない」―駐日米大使(04/10 21:00)
衆院４補選、１１日告示 首相解散戦略に影響も(04/10 20:49)
核使用「あってはならない」 広島サミットで確認へ―中国の経済的威圧が議題に・駐日米大使(04/10 19:42)
「政府と連携し政策運営を」 自公幹部、日銀新体制に期待(04/10 19:24)
岸田首相、グローバルサウス訪問検討 大型連休、広島サミット控え(04/10 18:56)
ＵＡゼンセン、拉致解決で署名８８万筆提出 松野官房長官「実現に取り組む」(04/10 18:55)
「技能実習」廃止を 政府有識者会議が提言案(04/10 18:48)
高校無償化、５月に大枠 ダブル選勝利で会見―大阪(04/10 18:13)
知事と同姓同名の県議誕生 鳥取で「平井伸治」さん―統一選(04/10 14:26)
無効投票率、前回の２倍以上に 黒岩氏「私への批判票」―神奈川知事選(04/10 14:12)
女性当選者、最多３１６人 自民議席は５１．０％―道府県議選(04/10 13:30)
維新躍進、与野党に危機感 岸田首相「気を引き締める」―統一選(04/10 12:45)
岸田首相、チャットＧＰＴ巡り意見交換 開発企業のアルトマンＣＥＯと面会(04/10 12:29)
松野官房長官「台湾情勢を注視」(04/10 12:13)
「身が引き締まる思い」 「県民目線貫く」―知事選当選者ら・統一選(04/10 11:45)
３０道県で投票率が過去最低 地方議員選、関心低く―統一選(04/10 09:54)
自民、奈良敗北に衝撃 維新「全国政党」手応え―衆参５補選へ与野党明暗・統一選(04/10 08:20)