【１面トップ】

〔朝日〕技能実習廃止し新制度 人材「確保」明記 「育成」は維持 政府提案 転籍制限見直し検討

〔毎日〕技能実習廃止を提言 人材確保に転換 有識者会議 「国際貢献」外し新制度

〔読売〕植田総裁「緩和継続が適当」 就任会見 修正可能性も示唆 日銀新体制始動

〔日経〕金融緩和「継続が適当」 物価２％達成「簡単でない」 植田日銀始動

〔産経〕植田氏「大規模緩和を検証」 日銀新体制 政策は当面継続

〔東京〕日銀・植田新総裁が始動 大規模緩和 修正を視野 就任会見

【他の１面独自記事】

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