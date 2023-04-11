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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月11日06時59分

【１面トップ】
〔朝日〕技能実習廃止し新制度　人材「確保」明記　「育成」は維持　政府提案　転籍制限見直し検討
〔毎日〕技能実習廃止を提言　人材確保に転換　有識者会議　「国際貢献」外し新制度
〔読売〕植田総裁「緩和継続が適当」　就任会見　修正可能性も示唆　日銀新体制始動
〔日経〕金融緩和「継続が適当」　物価２％達成「簡単でない」　植田日銀始動
〔産経〕植田氏「大規模緩和を検証」　日銀新体制　政策は当面継続
〔東京〕日銀・植田新総裁が始動　大規模緩和　修正を視野　就任会見
【他の１面独自記事】
◆ゲノム編集　精密さ３０００倍に　九大など新技術　がん化リスク低減期待（産経）
【共通ニュース】
◆札幌「３４年」招致協議へ　市長選受け、目標変更視野　ＪＯＣ
◆チャットＧＰＴ　日本に事務所検討　開発の米企業ＣＥＯ、首相と面会
◆防衛相の海上保安庁統制　指揮対象、長官に限定　政府が計画案、有事に備え
◆就活、選考早期化に拍車も　「専門人材」３カ月前倒し　定義あいまい　企業任せ　政府　内々定者の拘束防止明記
◆中国軍事演習　抑制的　台湾周辺海空域で終了　米台会談に対抗
◆乗員ヘルメット発見　陸自ヘリ不明地点近く
◆検察、立証方針示さず　３者協議　３カ月猶予求める　袴田さん再審　弁護団「けしからん」
◆１１歳三苫さん１位　米バレエ最年少部門（続）

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