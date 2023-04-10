軽井沢のＧ７外相会合出席へ １１日から欧州、アジア歴訪―米国務長官
2023年04月10日23時23分
【ワシントン時事】米国務省は１０日、ブリンケン国務長官が１１～１８日の日程で、英領北アイルランドとアイルランド、ベトナム、日本を歴訪すると発表した。１６～１８日に長野県軽井沢町で開かれる先進７カ国（Ｇ７）外相会合に出席し、ロシアのウクライナ侵攻や核軍縮などについて議論する。
軽井沢のＧ７外相会合出席へ １１日から欧州、アジア歴訪―米国…
2023年04月10日23時23分
【ワシントン時事】米国務省は１０日、ブリンケン国務長官が１１～１８日の日程で、英領北アイルランドとアイルランド、ベトナム、日本を歴訪すると発表した。１６～１８日に長野県軽井沢町で開かれる先進７カ国（Ｇ７）外相会合に出席し、ロシアのウクライナ侵攻や核軍縮などについて議論する。
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