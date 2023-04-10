植田総裁、Ｇ２０出席へ
2023年04月10日22時14分
日銀は１０日、米ワシントンで１２、１３両日（現地時間）に開かれる２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に植田和男総裁が出席すると発表した。植田氏は９日の就任後初めての国際会議出席となる。
植田総裁、Ｇ２０出席へ
2023年04月10日22時14分
日銀は１０日、米ワシントンで１２、１３両日（現地時間）に開かれる２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に植田和男総裁が出席すると発表した。植田氏は９日の就任後初めての国際会議出席となる。
こんな記事も
経済用語
経済
植田総裁、大規模緩和の継続表明 共同声明「見直す必要なし」―日銀新体制スタート(04/10 22:44)
植田総裁、Ｇ２０出席へ(04/10 22:14)
「カムリ」国内販売終了へ トヨタ(04/10 21:19)
神戸製鋼、オマーンで直接還元製鉄 三井物産と事業化検討(04/10 21:08)
国交省ＯＢ問題で独立検証委 出身監査役も辞任―空港施設(04/10 20:59)
チャットＧＰＴ、議論活発化 ＣＥＯ来日、岸田首相と意見交換(04/10 20:30)
日韓、ＬＮＧ調達で連携 ＪＥＲＡと韓国大手が覚書(04/10 19:39)
「政府と連携し政策運営を」 自公幹部、日銀新体制に期待(04/10 19:24)
デンソー社長に林氏昇格 ８年ぶり交代、有馬氏は会長に(04/10 18:21)
静岡県知事と１２日に会談 ＪＲ東海社長、就任後初(04/10 18:17)
ＪＤＩ、中国大手と提携 次世代有機ＥＬ、２５年量産(04/10 17:50)
２２年度企業倒産、３年ぶり増 コロナ禍、原材料高も打撃―民間調査会社(04/10 17:26)
「エクストレイル」値上げ ３～１０％、受注再開―日産(04/10 17:22)
円相場、１３２円０５～０６銭 １０日午後５時現在(04/10 17:09)
街角景気、２カ月連続改善 マスク緩和で客足増―３月(04/10 17:08)
消費者心理、２カ月ぶり改善 春闘賃上げ追い風―３月調査(04/10 16:47)
経常収支、一転２．２兆円黒字 対中輸出増、持続性不透明も―２月(04/10 16:40)
１１５円高の２万７６３３円６６銭 １０日の平均株価(04/10 15:10)
植田日銀、本格始動 「出口」模索へ難局の船出―１０日夜、就任会見(04/10 12:14)
円相場、１３２円５８～５９銭 １０日正午現在(04/10 12:11)
１１５円高の２万７６３３円９８銭 １０日午前の平均株価(04/10 11:42)
円下落、１３２円台後半 東京市場(04/10 11:38)
ＪＤＩ、中国パネル大手ＨＫＣと戦略提携 次世代有機ＥＬを量産(04/10 11:32)
円相場、１３２円０９～０９銭 １０日午前９時現在(04/10 09:07)
ＰＢＲ１倍割れ、何が問題？ 低い資本効率、東証が改善要請―ニュースＱ＆Ａ(04/09 15:10)
自転車ヘルメット、品薄に 帽子型が人気―努力義務化で(04/09 07:02)
植田総裁が就任 戦後初の学者出身―日銀(04/09 00:06)
中部電が「出力制御」実施 太陽光・風力で―北陸電も(04/08 17:58)
補聴器、ＡＩで進化 見た目も重視、普及へ工夫―メーカー各社(04/08 13:30)
インフレ、金融不安など議論 １２日から財務相会議―Ｇ２０(04/08 07:25)
ビジネスワイヤ
PR TIMES