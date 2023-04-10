神戸製鋼、オマーンで直接還元製鉄 三井物産と事業化検討
2023年04月10日21時08分
神戸製鋼所は１０日、三井物産とともにオマーンで直接還元製鉄の事業化に向けた本格的な検討に入ったと発表した。オマーンの行政機関と低炭素鉄源事業の推進に向けた覚書を締結したほか、現地の開発企業と事業用地の確保に向けた予約契約も結んだ。
神戸製鋼、オマーンで直接還元製鉄 三井物産と事業化検討
2023年04月10日21時08分
神戸製鋼所は１０日、三井物産とともにオマーンで直接還元製鉄の事業化に向けた本格的な検討に入ったと発表した。オマーンの行政機関と低炭素鉄源事業の推進に向けた覚書を締結したほか、現地の開発企業と事業用地の確保に向けた予約契約も結んだ。
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