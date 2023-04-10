デンソー社長に林氏昇格 ８年ぶり交代、有馬氏は会長に
2023年04月10日18時21分
デンソーは１０日、林新之助経営役員（５９）が社長最高執行責任者（ＣＯＯ）に昇格する人事を発表した。有馬浩二社長最高経営責任者（ＣＥＯ、６５）は代表権のある会長ＣＥＯに就く。６月の定時株主総会後に就任する。社長交代は８年ぶりとなる。
デンソー社長に林氏昇格 ８年ぶり交代、有馬氏は会長に
2023年04月10日18時21分
デンソーは１０日、林新之助経営役員（５９）が社長最高執行責任者（ＣＯＯ）に昇格する人事を発表した。有馬浩二社長最高経営責任者（ＣＥＯ、６５）は代表権のある会長ＣＥＯに就く。６月の定時株主総会後に就任する。社長交代は８年ぶりとなる。
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