静岡県知事と１２日に会談 ＪＲ東海社長、就任後初
2023年04月10日18時17分
ＪＲ東海の丹羽俊介社長が静岡県の川勝平太知事と１２日に会談する。県が１０日、発表した。丹羽氏は金子慎会長とともに県庁を訪れ、就任のあいさつを行う。リニア中央新幹線静岡工区の着工についても意見交換するとみられる。トップ会談は昨年９月以来で、前回は平行線に終わっていた。
静岡県知事と１２日に会談 ＪＲ東海社長、就任後初
2023年04月10日18時17分
ＪＲ東海の丹羽俊介社長が静岡県の川勝平太知事と１２日に会談する。県が１０日、発表した。丹羽氏は金子慎会長とともに県庁を訪れ、就任のあいさつを行う。リニア中央新幹線静岡工区の着工についても意見交換するとみられる。トップ会談は昨年９月以来で、前回は平行線に終わっていた。
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