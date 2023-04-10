経営再建中の中小型液晶大手ジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）は１０日、中国のパネル大手ＨＫＣと事業提携すると発表した。ＨＫＣが費用を負担し、ＪＤＩが独自開発した次世代型有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）の工場を中国に複数建設。２０２５年の量産開始を目指す。