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東海大菅生前監督を書類送検　野球部員に暴行容疑―警視庁

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東海大菅生前監督を書類送検　野球部員に暴行容疑―警視庁

2023年04月10日17時22分

　部員に暴力を振るったとして、警視庁福生署は１０日までに、暴行容疑で、東海大菅生高校（東京都あきる野市）野球部の若林弘泰前監督（５６）を書類送検した。「プレーに不満があったので蹴った」と容疑を認めている。

東海大菅生監督、謹慎４カ月　１年生部員の尻蹴る

　送検容疑は当時１年生の男子部員に対し、２０２２年８月に練習試合で訪れた他校で尻を蹴ったほか、同年９月に東海大菅生高のグラウンドで頭をバットのグリップで殴った疑い。男子部員にけがはなかった。

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