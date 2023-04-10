日産自動車は１０日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「エクストレイル」と小型ＳＵＶ「キックス」の販売価格を引き上げた上で受注を再開したと発表した。エクストレイルの値上げ率は約３～１０％で、標準的なグレード「Ｘ」は２４万９７００円高い３７４万８８００円。原材料費や物流費などの高騰を反映させた。