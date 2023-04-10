国内では１０日、新たに３１７６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ６６人増加した。重症者は前日比２人増の５８人で、死者は２４人確認された。

東京都では新たに４５８人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ３８人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ３人だった。