国内感染、新たに３１７６人 前週比６６人増―新型コロナ
2023年04月10日19時29分
国内では１０日、新たに３１７６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ６６人増加した。重症者は前日比２人増の５８人で、死者は２４人確認された。
東京都では新たに４５８人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ３８人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ３人だった。
国内感染、新たに３１７６人 前週比６６人増―新型コ…
2023年04月10日19時29分
国内では１０日、新たに３１７６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ６６人増加した。重症者は前日比２人増の５８人で、死者は２４人確認された。
東京都では新たに４５８人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ３８人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ３人だった。
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