園遊会、食事提供なしで実施へ 両陛下らマスク着用―宮内庁
2023年04月10日16時47分
宮内庁は１０日、新型コロナウイルス感染拡大以降初めて開催する５月の園遊会で、食事を提供しないと発表した。アルコールを含まない飲み物のみで実施し、天皇、皇后両陛下や皇族方はマスクを着用して参加される。
同庁によると、園遊会は５月１１日、東京・元赤坂の赤坂御苑で、出席者を通常の半分程度に絞って開く。両陛下らと会話する出席者にも、マスクを着けてもらう。
園遊会、食事提供なしで実施へ 両陛下らマスク着用―宮内庁
2023年04月10日16時47分
宮内庁は１０日、新型コロナウイルス感染拡大以降初めて開催する５月の園遊会で、食事を提供しないと発表した。アルコールを含まない飲み物のみで実施し、天皇、皇后両陛下や皇族方はマスクを着用して参加される。
同庁によると、園遊会は５月１１日、東京・元赤坂の赤坂御苑で、出席者を通常の半分程度に絞って開く。両陛下らと会話する出席者にも、マスクを着けてもらう。
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