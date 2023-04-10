宮内庁は１０日、新型コロナウイルス感染拡大以降初めて開催する５月の園遊会で、食事を提供しないと発表した。アルコールを含まない飲み物のみで実施し、天皇、皇后両陛下や皇族方はマスクを着用して参加される。

同庁によると、園遊会は５月１１日、東京・元赤坂の赤坂御苑で、出席者を通常の半分程度に絞って開く。両陛下らと会話する出席者にも、マスクを着けてもらう。