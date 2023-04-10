内閣府が１０日発表した３月の消費動向調査によると、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数（２人以上の世帯、季節調整値）は前月比２．６ポイント上昇の３３．９だった。改善は２カ月ぶり。



街角景気、２カ月連続改善 マスク緩和で客足増―３月

高水準の賃上げが相次いだ２０２３年春闘が追い風になったとみられ、内閣府は基調判断を「持ち直しの動きが見られる」に上方修正した。