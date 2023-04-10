法大が勝ち点 東京六大学野球
2023年04月10日16時43分
東京六大学野球春季リーグ戦第１週第３日は１０日、神宮球場で３回戦１試合が行われ、法大が慶大を４―１で破り、２勝１敗で勝ち点１とした。
法大は八回に吉安（３年、大阪桐蔭）、篠木（３年、木更津総合）の連続適時打で２点を勝ち越した。篠木は五回から救援し、５回無失点で今季初勝利。
法大が勝ち点 東京六大学野球
2023年04月10日16時43分
東京六大学野球春季リーグ戦第１週第３日は１０日、神宮球場で３回戦１試合が行われ、法大が慶大を４―１で破り、２勝１敗で勝ち点１とした。
法大は八回に吉安（３年、大阪桐蔭）、篠木（３年、木更津総合）の連続適時打で２点を勝ち越した。篠木は五回から救援し、５回無失点で今季初勝利。
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