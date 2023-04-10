１１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月10日15時28分
▽巨人・戸郷―阪神・西勇（東京ドーム）
▽ヤクルト・サイスニード―ＤｅＮＡ・浜口（神宮）
▽中日・柳―広島・九里（バンテリンドームナゴヤ）
１１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月10日15時28分
▽巨人・戸郷―阪神・西勇（東京ドーム）
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