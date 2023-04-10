日銀の植田和男総裁は１０日夜、岸田文雄首相と首相官邸で会談した後、東京・日本橋の日銀本店で就任記者会見を行う。植田氏は首相との会談後、「日銀と政府で意思疎通を密にして経済情勢に応じた機動的な政策運営を行っていく」と述べた。物価上昇目標を２％とし、政府と日銀が政策連携を強化することを打ち出した２０１３年１月の共同声明については「考えは適切で、直ちに見直す必要はない点で（首相と）一致した」と語った。