ニューヨーク州ロチェスター--(BUSINESS WIRE)-- ビジネスワイヤ) -- 持続可能な添加剤製造業界の慣行の開発と促進に焦点を当てた世界的な擁護団体である添加剤製造業者グリーントレード協会(「AMGTA」)は本日、次のタイトルの最初の独立した研究を発表しました。「2つの製造方法による低圧タービン(LPT)ブラケットのLCAの比較」 AMGTAの委託を受け、ロチェスター工科大学のゴリサノ研究所が執筆したこの報告書は、ライフサイクルアセスメント(「LCA」)により、民間航空機の低圧タービンブラケットを分析し、(i)レーザー粉末床融合(「LPBF」)付加製造(「AM」)と従来のブラケット製造との比較製造影響、(ii)ブラケットを航空機の寿命まで50%以上軽量化した場合の影響の両方を評価しました。比較の結果、どちらの製造方法がより多くのエネルギーを使用するかについては結論が出ませんでしたが、民間航空機のエンジンや機体の軽量化が二酸化炭素排出量に劇的な影響を与えることが確認されました。

A comparison of the AM-designed bracket (left) and the traditional version (right). (Photo: Business Wire)