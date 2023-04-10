【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本

大 谷 ５ ２ ２ １ ０ １ ．３３３ ８ ３

【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算

数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率

菊 池 ４１／３ ９ ６ ６ ６ １ １ ０ ０ ６．７５

（時事）