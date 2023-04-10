日本選手の成績（９日） 米大リーグ
2023年04月10日12時04分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ５ ２ ２ １ ０ １ ．３３３ ８ ３
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
菊 池 ４１／３ ９ ６ ６ ６ １ １ ０ ０ ６．７５
（時事）
日本選手の成績（９日） 米大リーグ
2023年04月10日12時04分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ５ ２ ２ １ ０ １ ．３３３ ８ ３
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
菊 池 ４１／３ ９ ６ ６ ６ １ １ ０ ０ ６．７５
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合
競泳代表に瀬戸、池江ら 入江は８大会連続―世界水泳(04/10 21:26)
パリ見据え代表４０人 大所帯、福岡で弾みを―競泳日本(04/10 20:57)
石井、復帰まで３週間 プロ野球・日本ハム(04/10 20:22)
池田なでしこジャパン監督「結果求める」 １２日未明、デンマーク戦(04/10 19:31)
ＪＯＣ、札幌市長の意向に理解 冬季五輪招致(04/10 18:57)
３４年五輪招致も視野 ＪＯＣなどと協議へ―札幌市長(04/10 18:47)
京都競馬場、報道陣にお披露目 改修終え、２２日に再開(04/10 18:46)
清原、待望の初安打 東京六大学野球・慶大(04/10 18:43)
重岡優、１６日に暫定王座決定戦 元ＷＢＯ王者メンデスと―ＷＢＣミニマム級(04/10 18:20)
頼もしい法大の篠木 東京六大学野球(04/10 17:46)
大野雄、体調不良で抹消 プロ野球・中日(04/10 17:00)
山川が登録外れる プロ野球・西武(04/10 16:53)
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球(04/10 16:45)
阿部詩、世界選手権へ意欲 柔道(04/10 16:45)
法大が勝ち点 東京六大学野球(04/10 16:43)
松山英樹、地力発揮し１６位 練習不足も上位争い―マスターズゴルフ(04/10 16:32)
高橋が支配下復帰 プロ野球・巨人(04/10 15:44)
１１日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(04/10 15:32)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(04/10 15:30)
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球(04/10 15:29)
１１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(04/10 15:28)
不安一掃、「侍」投手陣 佐々木朗ら学び糧に―プロ野球(04/10 15:04)
エンビード、２季連続得点王 ＮＢＡ(04/10 14:34)
レーカーズ、１２日にＰＯ決定戦 渡辺のネッツは７６ｅｒｓ戦―ＮＢＡ(04/10 14:31)
ブルーインズ６３勝目、シーズン新 ＮＨＬ(04/10 14:31)
主な日本選手の成績（９日） 欧州サッカー(04/10 14:23)
ＮＨＬ試合結果（９日）(04/10 14:21)
ＮＢＡ試合結果（９日）(04/10 14:21)
スコットランドが優勝 世界男子カーリング(04/10 14:13)
日比野は１２２位 女子テニス世界ランク(04/10 14:13)