「技能実習」廃止を 政府有識者会議が提言案
2023年04月10日17時46分
外国人技能実習制度などの見直しを進めてきた政府の有識者会議は１０日の会合で、同制度の廃止と新制度の創設を求める中間報告のたたき台をまとめた。新制度では労働力確保に力点を置き、中長期的な就労を視野にスキルアップの仕組みを整備するよう明記した。
「技能実習」廃止を 政府有識者会議が提言案
2023年04月10日17時46分
外国人技能実習制度などの見直しを進めてきた政府の有識者会議は１０日の会合で、同制度の廃止と新制度の創設を求める中間報告のたたき台をまとめた。新制度では労働力確保に力点を置き、中長期的な就労を視野にスキルアップの仕組みを整備するよう明記した。
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