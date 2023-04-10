外国人技能実習制度などの見直しを進めてきた政府の有識者会議は１０日の会合で、同制度の廃止と新制度の創設を求める中 間 報 告のたたき台をまとめた。新制度では労働力確保に力点を置き、中長期的な就労を視野にスキルアップの仕組みを整備するよう明記した。