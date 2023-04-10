「技能実習制度」を廃止 政府有識者会議が中間報告
2023年04月10日11時52分
外国人技能実習制度などの見直しを進めてきた政府の有識者会議は１０日午前の会合で、同制度を廃止し、新制度創設を求める中間報告のたたき台を提示した。新制度では労働力確保に力点を置き、中長期的な就労を視野にスキルアップの仕組みを整備するよう明記した。
「技能実習制度」を廃止 政府有識者会議が中間報告
2023年04月10日11時52分
外国人技能実習制度などの見直しを進めてきた政府の有識者会議は１０日午前の会合で、同制度を廃止し、新制度創設を求める中間報告のたたき台を提示した。新制度では労働力確保に力点を置き、中長期的な就労を視野にスキルアップの仕組みを整備するよう明記した。
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