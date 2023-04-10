１０日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３２円台後半に下落した。７日発表の米雇用統計が労働市場の底堅さを示したことを背景に、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ継続が意識され円売り・ドル買いが優勢。国内輸入企業などの円売りも出た。午前１１時現在は１３２円６４～６６銭と前週末比７６銭の円安・ドル高。