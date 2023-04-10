容疑者の住所訂正 スーパー４人襲撃―大阪府警
2023年04月10日10時47分
大阪市平野区のスーパー「サンコー瓜破店」で９日、客の男女３人と男性店員の計４人が襲われ負傷した事件で、大阪府警平野署は１０日、殺人未遂容疑で現行犯逮捕した無職飯田雅史容疑者（５６）の住所を「平野区」から「不詳」に訂正した。
容疑者の住所訂正 スーパー４人襲撃―大阪府警
2023年04月10日10時47分
大阪市平野区のスーパー「サンコー瓜破店」で９日、客の男女３人と男性店員の計４人が襲われ負傷した事件で、大阪府警平野署は１０日、殺人未遂容疑で現行犯逮捕した無職飯田雅史容疑者（５６）の住所を「平野区」から「不詳」に訂正した。
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