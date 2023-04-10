首相動静（４月１０日）
2023年04月10日08時10分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
首相動静（４月１０日）
こんな記事も
政治用語
政治
維新躍進、与野党に危機感 岸田首相「気を引き締める」―統一選(04/10 11:08)
「身が引き締まる思い」 奈良知事選当選の山下氏―統一選(04/10 10:12)
３０道県で投票率が過去最低 地方議員選、関心低く―統一選(04/10 09:54)
自民、奈良敗北に衝撃 維新「全国政党」手応え―衆参５補選へ与野党明暗・統一選(04/10 08:20)
首相動静（４月１０日）(04/10 08:10)
自民、道府県議選で過半数 維新倍増、大阪府市も勝利―公明「全員当選」逃す(04/10 07:48)
五輪反対、札幌市民５割超 大阪ＩＲは賛成上回る―出口調査(04/10 07:40)
「岸田さんは腹固めた」 自民・谷垣元総裁インタビュー(04/10 07:05)
岸田首相の在職日数、大平氏と並ぶ １０日で５５４日―政策実現は道半ば(04/10 07:03)
全知事が戦後生まれに 中央省庁出身は２５人―統一選(04/10 07:02)
維新、府・市議選で過半数 首長２ポストも維持―統一選・大阪(04/10 04:05)
維新、大阪府市・奈良制す 北海道と大分は与党系―徳島知事に後藤田氏・統一選(04/10 03:45)
道府県議選で自民過半数 維新伸長、公明「全員当選」逃す―女性当選者は過去最多・統一選(04/10 03:44)
自民転身の今井氏当選 河井事件で公判中現職も―統一選・注目候補(04/10 01:32)
吉村氏「府市一体でまい進」 維新政治、正当性強調―大阪ダブル選(04/09 23:41)
後藤田氏「県民主役の県政を」 ２０年ぶりに新知事―徳島(04/09 23:11)
初当選山下氏「全身全霊で」 行財政改革に意欲―奈良知事選(04/09 23:10)
公明との選挙協力「リセット」 馬場維新代表、次期衆院選巡り―統一選(04/09 22:35)
首相動静（４月９日）(04/09 22:06)
黒岩氏、４選も笑顔なく 「マイナスからのスタート」―神奈川知事選(04/09 22:03)
鈴木氏「北海道押し上げる」 物価高対応、機動的に―道知事選(04/09 21:49)
自民の過半数焦点 ４１道府県議選―統一選(04/09 20:48)
少子化「若者だけの問題でない」 茂木自民幹事長が理解訴え(04/09 18:25)
統一選、投票進む ９知事・４１道府県議選など(04/09 17:12)
防衛装備移転見直し、月内協議へ 自公「殺傷力」輸出で隔たり(04/09 07:03)
統一選、貴重な一票大切に行使を 松本総務相(04/09 05:06)
統一選前半戦、９日投開票 知事選、深夜までに大勢判明(04/08 23:59)
首相動静（４月８日）(04/08 22:11)
統一選違反、警告１９８６件 自由妨害で５人逮捕―警察庁(04/08 17:25)
「反対」のはずが「賛成」 立民、法案採決でミス(04/08 07:25)