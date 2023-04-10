１０日午前３時４５分ごろ、沖縄県・与那国島近海を震源とする地震があり、同県与那国町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．０と推定される。

主な各地の震度は次の通り。

震度３＝与那国町。