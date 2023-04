シンガポール--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- シンガポールに本社を置く、組込型金融を取り入れたエンタープライズ SaaS の分野で草分け的企業である actyv.ai は、PwC India と戦略的業務提携を発表しました。この提携は、PwC India のサプライチェーン改革に関する専門知識の活用と人工知能の力の利用に重点を置き、組込型金融および組込型保険の商品へのアクセスを提供しながら、成長機会の促進を目指すものです。

actyv.ai, PwC India announce partnership to enhance digital transformation and embedded finance across supply chain (Graphic: Business Wire)