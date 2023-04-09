バスケットボール女子のＷリーグは９日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザでプレーオフ準決勝（２戦先勝方式）第２戦が行われ、３連覇を狙うトヨタ自動車はシャンソン化粧品を６６―５６で下し、連勝で決勝に進んだ。ＥＮＥＯＳはレギュラーシーズン１位のデンソーに６１―５９で連勝。決勝は２戦先勝方式で１５日から行われる。

トヨタ自動車はリバウンドで主導権を握り、１点リードで迎えた最終クオーターは多彩な攻撃で得点を重ねた。ＥＮＥＯＳは要所で着実に得点し、接戦を物にした。