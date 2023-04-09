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池江、笑顔で４冠締め　競泳日本選手権

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池江、笑顔で４冠締め　競泳日本選手権

2023年04月09日20時34分

女子５０メートル自由形で優勝し、喜ぶ池江璃花子（中央）＝９日、東京アクアティクスセンター

女子５０メートル自由形で優勝し、喜ぶ池江璃花子（中央）＝９日、東京アクアティクスセンター

  • 女子５０メートル自由形決勝で力泳する池江璃花子＝９日、東京アクアティクスセンター

　女子５０メートル自由形を制した池江は４冠で大会を締めくくった。世界選手権の派遣標準記録にはわずかに届かなかったが、復帰後のベストタイム。「狙っていたので出てよかった」と笑顔で振り返った。
　出場した全４種目で優勝し、バタフライ２種目で世界選手権の切符も手にした。今後は海外の試合にも出場し、世界と戦える力を付けていく。「やっと自分の戦う場所に戻ってきた。海外の選手たちと厳しい環境の中で戦える時が来るのがすごく楽しみ」と気合をみなぎらせていた。

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